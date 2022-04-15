Ховатися родині Униченка доводилося в сусідському погребі.

Трирічний Богдан Униченко з села Рагівка став відомим всій Україні минулого року. Рівно рік тому він загубився в лісі, куди відправився з батьком. Дворічного хлопчика майже добу шукали понад триста людей і знайшли - за 4 кілометри від будинку. Тепер Богдан пережив ще одне серйозне випробування - життя в окупації.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Село Рагівка, де живе маленький Богдан і його батько Віталій, знаходиться за 160 км від Києва і всього за 30 - від кордону з Білоруссю. Це село - одне з перших, куди прийшли окупанти. Вони залишалися тут місяць.

Шукаючи представників тероборони і військових, окупанти вривалися в будинки місцевих жителів. Кілька будинків розграбовані, деяких жителів катували.

Ховатися родині Униченка доводилося в сусідському погребі.

"Богданчик так, трохи боявся, боявся. Все говорив: "Бабай, бабай". Ховався, плакав", - розповідає Віталій.

Російські військові вийшли з села два тижні тому. Після себе окупанти залишили замінований ліс - той самий, де рік тому шукали зниклого хлопчика, - і руйнування. У невеликому селі зруйновано кілька будинків. Окупанти потрапляли і в будинок маленького Богдана.

"Села були всі окуповані, окопані. "Градами", гарматами, танками ... Так що ми тут не ходили, тут через кожні 20-25 хвилин обстріли йшли", - каже батько хлопчика.

Вас також можуть зацікавити новини: