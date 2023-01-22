У Генштабі ЗСУ зазначили, що кількість ліквідованих російських загарбників уточнюється.

У лікарню в Новій Каховці Херсонської області щодня прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

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Ситуація на фонті - що відомо

Упродовж доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу російських загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

Станом на 22 січня бійці Збройних сил України ліквідували близько 120 760 російських військових, які намагаються захопити українські території.

Слід зазначити, що в ГУП Міноборони вважають, що вирішальним часом у війні Росією буде весна та початок літа, бо на цей час запланований великий новий наступ РФ, але настуа на Київ з Білорусі малоймовірний.

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