Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України.

У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Так, у Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.

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Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища, за даними українського Генштабу, направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст.

"Для зазначених підрозділів, планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії 2022

Президент РФ Путін 21 вересня заявив, що з цього дня в країні починається часткова мобілізація російських військовослужбовців.

Глава Росії стверджував, що мобілізувати будуть тільки тих військових, які знаходяться в запасі. Російський міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб, проте в росЗМІ стверджують, що до лав армії можуть потрапити понад мільйон людей.

У мережі не раз повідомляли, що повістки отримують не тільки військові в запасі.

Західні ЗМІ писали, що після оголошення Путіним мобілізації понад 200 тисяч осіб вже покинули Росію.

Через мобілізацію в Дагестані почалися потужні протести, на вулиці вийшли сотні людей. Найбільший мітинг пройшов у столиці Дагестану Махачкалі. Більшість протестувальників - жінки, вони виступали проти того, щоб близькі чоловіки йшли воювати проти України.

Російські силовики застосували проти учасників протестів сльозогінний газ, були затримані понад сотня осіб.

Раніше в ГУР повідомляли, що у Російській Федерації планують відправити на війну в Україну першокурсників військово-морської академії, батьки протестують проти цього.

За даними Генштабу ЗСУ, новоприбулих за мобілізацією росіян військове командування без підготовки направляє у підрозділи на лінії зіткнення.

Довідка УНІАН. У Росії зазвичай людей, які не знаходяться в запасі, призивають до лав армії з 1 квітня до 15 липня та в період 1 жовтня - 31 грудня.

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