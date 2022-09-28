Першокурсників попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

В Російській Федерації планують відправити на війну в Україну першокурсників військово-морської академії, батьки протестують проти цього.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну", - наголошують у розвідці.

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За даними розвідки, першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту "Військово-морська академія ім. адмірала флоту Радянського Союзу М. Г. Кузнєцова" в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

"Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною. Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили", - йдеться у повідомленні.

При цьому, воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливість скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя.

"Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій", - сказано у повідомленні.

Зокрема, для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також інформація про здачу в полон російською у телеграм-каналі @hochu_zhyt.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових запасу. Мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Разом з тим видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб. Згодом "Медуза" написала, що на війну РФ хоче відправити ще 1,2 млн мобілізованих.

За даними Генштабу ЗСУ, новоприбулих за мобілізацією росіян військове командування без підготовки направляє у підрозділи на лінії зіткнення.

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