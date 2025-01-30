На опублікованих кадрах з місця атаки видно зруйновані стіни та потрощені балкони.

Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У Сумах є "приліт".

Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови Сум, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар. За його словами, ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

"І знову приліт. Приліт "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламано стіни, жінка кричить: "Допоможіть". Швидка на місці. Також ДСНС працюють. Подальшу інформацію надамо", – розповів він.

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Кобзар також опублікував відео, на якому показано наслідки "прильоту":

Станом на 01:03 було відомо про одного загиблого внаслідок атаки. Також одна людина отримала поранення, заявив Кобзар.

Війна в Україні: це варто знати

Вночі 29 січня в Росії знову лунали вибухи. Нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижегородської області РФ атакували дрони Головного управління розвідки. Відбулося чотири влучання по території нафтобази. У розвідці кажуть, що атакований обʼєкт зазнав значних ушкоджень.

Тим часом росіяни заявили, що нібито захопили населений пункт Новоєгорівка на Луганщині. У Третій штурмовій бригаді заяву окупантів спростували. Там акцентували, що дана заява й усі новини про захоплення селища – черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ "на рубежах нашої бригади".

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