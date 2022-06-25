На південному напрямку ЗСУ ефектно знищили російський "панцирник".

Збройні сили України продовжують нищити техніку російських окупантів, які хочуть загарбати нашу землю. Так, на одному з південних напрямків українські військові з 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців продемонстрували ефективну роботу піхоти.

В оприлюдненому відео показано знищення російського "панцирника".

"Мєлкий давай танк!" А він взяв і дав по танку. Південний напрямок. Красиво працює піхота, гарний результат! Перемога за нами!", - йдеться у підписі до відео.

Варто зазначити, що українські військові завдали удару по техніці рашистів із РПГ - ручного протитанкового гранатомету. За словами військового експерта Сергія Грабського, саме протитанкова зброя є сильною стороною ЗСУ під час боїв з росіянами.

"Противник боїться підпускати наші підрозділи близько до своїх позицій, тому що розуміє, що в такому випадку можливість зберегти бронетанкову техніку - мінімальна. Таким чином, поки у них є снаряди, вони намагаються утримати нас на відстані 3-5 км від контактної зони", - говорить Грабський.

Зауважимо, що експортна ціна такого ЗРПК "Панцирь-С" – до 20 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаївській області фермери підпалили російський ЗРК "Панцир". Ще один вцілілий "Панцир" здобули на Херсонщині.

Кожен такий "Панцир" - солідний трофей наших солдатів. Їх планують використовувати наші військові, аби давати відсіч російським окупантам.

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