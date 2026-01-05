'Шахеди' не літають на рівні 2 поверху': в ДСНС розкрили подробиці удару по лікарні у Києві

Є загиблий і постраждалі.

Внаслідок російського удару по медичному закладу в Києві є 30 річний загиблий та постраждалі. Про це сказав в ефірі "Київ24" Павло Петров, речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

"Ми розуміємо, що в нас "Шахеди" не літають по місту на рівні другого поверху. І це пряме влучання в медичний заклад. Чистий терор",- наголосив він.

За його словами, на момент влучання люди перебували підключеними до апарату штучної вентиляції легень.

Петров розповів, що виклик надійшов у 2.45 і стало зрозуміло, що влучання сталося або поруч або в медичний заклад.

"Було встановлено, що влучання сталося на рівні другого поверху чотириповерхового медичного закладу, де перебували люди на лікуванні. Було евакуйовано 25 осіб. На жаль, під час ліквідації пожежі, проведення обстеження приміщень було виявлено тіло чоловіка. Попередньо це чоловік 1995 року народження. Також 4 особи травмовано - одній особі була надана допомога на місці – там рвана рана правої кисті і гостра реакція на стрес. Ще трьох госпіталізовано – у двох отруєння продуктами горіння, а ще одна жінка із забійними саднами лівого ліктьового суглоба", - зазначив він.

За його словами, о 3.44 рятувальники завершили ліквідацію пожежі. Він додав, що рятувальні роботи вже повністю завершені.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 січня росіяни здійснили чергову атаку на Київ, є руйнування в Оболонському районі, загинула людина.

За даними Нацполіції, загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Серед постраждалих - 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також, зокрема, двоє жінок 77 та 97 років - іх госпіталізовано.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із 26 пацієнтів приватної клініки 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Із трьох постраждалих внаслідок атаки двох госпіталізували в тяжкому стані.

