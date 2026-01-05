Внаслідок атаки по Київщині загинула людина, Славутич повністю без світла

У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження.

Цієї ночі ворог знову цинічно та масовано атакував Київську область, під ударом були приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець – чоловік 1951 року народження.

Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Загалом у Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

Також через ворожу атаку знеструмлено місто Славутич.

"Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом та водою", - зазначив Калашник.

В Укрзалізниці зазначили, що через підвищену небезпеку в регіоні та пошкодження залізничної інфраструктури деякі приміські потяги прямують зі Славутича із затримкою 40 хвилин.

Це, зокрема, регіональний поїзд №886 Славутич – Київ-Волинський та приміський поїзд №6852 Славутич – Чернігів.

В Оболонському районі сталося влучання у чотириповерхову будівлю лікарні з працюючим стаціонарним відділенням. Внаслідок атаки відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

За даними голови Оболонської РДА Кирила Фесика, удар завдано по приватній лікарні, під час удару там перебувало близько 70 осіб.

