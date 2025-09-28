Противник робить ставку саме на швидкість та легкість свого пересування

На Покровському напрямку фіксуються випадки, коли окупанти йдуть у бій без бронежилетів та касок.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 155 ОМБР Артем Прібильнов в етері Київ24. За словами військового, росіяни намагаються просуватись малими групами – це "двійки" або "трійки", намагаються пройти відкриті ділянки місцевості, накопичитись десь у підвалах і таким чином сформувати ударний кулак, який в подальшому буде просуватись в сторону Покровська.

"В 2025 році основна сила ударна – це ударні безпілотники. Тобто якщо ураження відбувається цим засобом, то там не сильно допоможе каска або бронежилет. Противник це чудово розуміє і ставить ставку саме на швидкість свого пересування, на легкість, мобільність", - зазначив він.

Однак, за словами військового, було помічено не раз, що коли росіяни добігають десь до околиць, наприклад, Шевченкового, то починають шукати тіла своїх вбитих, щоб зняти з них їхні засоби індивідуального захисту — бронежилети та каски.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, зараз основними напрямками наступу росіяни є Покровський і Добропільський.

В цілому ситуація під контролем Сил оборони України, додав Сирський.

Начальник розвідки 1-го окремого штурмового полку ім. Да Вінчі з позивним "Хром" зазначав, що біля Покровська ситуація залишається максимально складною, бо противник не полишає намірів досягнути успіху на цій ділянці фронту, але Сили оборони України проводять контрнаступальні дії.

