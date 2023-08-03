Авіація розбила три зенітно-ракетні комплекси росіян.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Про це йдеться у звіті Генштабу. Також авіація розбила три зенітно-ракетні комплекси окупантів. Нашими захисниками було знищено 9 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, три пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога.

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