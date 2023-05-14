В епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Сьогодні, 14 травня, на чотирьох найгарячіших напрямках відбулось близько 30 бойових зіткнень. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема, по Харкову та Золочеву та 27 авіаційних ударів.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

В Генштабі повідомляють, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за місто Бахмут. Також ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Російські окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське та Ступочки, від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів Донецької області.

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В повідомленні зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив, але завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали ряд населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, а ворог обстріляв ряд населених пунктів Донеччини.

Також зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки, обстрілював населені пункти Харківської та Луганської областей.

За інформацією генштабу на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися . при цьому завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис, Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 30 населених пунктів Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонмської областей та міста Херсон.

В Генштабі повідомляють, що протягом доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема, по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ситуація на фронті - останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що сьогодні, 14 травня, українські військові взяли під свій котроль понад десяток ворожих позицій на околицях Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Також Сили оборони поповнили обмінний запас, взявши в полон російських окупантів.

Крім того, українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

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