Аналітики розповіли, на що спрямовані нинішні локальні наступальні зусилля РФ на лінії Куп'янськ-Сватове.

Російські окупанти продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове, але не досягли підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту відзначили, що російська пропаганда, як завжди, перебільшила досягнення своїх військових. Зокрема, експерти звернули увагу, що один з російських воєнкорів повідомив, що нібито росіяни відтіснили ЗСУ з невказаних висот біля Новоєгорівки, але контроль над ними не встановили. Крім того, пропагандисти заявили, що окупанти продовжували наступ в районі Синьківки і Петропавлівки в 7 км на схід від Куп'янська, проте, як підкреслили аналітики, ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню.

Нинішні локальні наступальні зусилля РФ на лінії Куп'янськ-Сватове досягли незначних результатів і спрямовані на відволікання українських сил від більш важливих ділянок фронту і контрнаступальних операцій замість захоплення тактично значущих ділянок території. "Російським військам доведеться направити значно більше живої сили для наступу на лінії Куп'янськ-Сватове, щоб можливо досягти передбачуваної мети досягнення борової", - відзначили аналітики.

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Крім того в ISW зазначили, що не спостерігали на Куп'янському та Лиманському напрямках розгортання додаткових сил окупантів. "Російські війська протягом декількох місяців концентрували значні сили на цій ділянці фронту, перш ніж почати безуспішний оперативний наступ взимку-навесні 2023 року, і ISW останнім часом не спостерігав подібного нарощування сил в цьому районі", - йдеться у звіті.

Ситуація в районі Куп'янська

У цьому районі ситуація досить складна. Там йдуть постійні і запеклі бої. У зв'язку з цим в кінці літа почалася евакуація з Куп'янського району Харківщини. Ворог не тільки активно обстрілює населені пункти району, а й поширює фейки, щоб перешкодити порятунку людей.

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