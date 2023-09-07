Українські військові провели наступальні операції в районі Бахмута і на лінії Авдіївка-Донецьк. Їм вдалося просунутися на цих ділянках фронту.

Російські окупанти провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту зазначили, що російська пропаганда продовжує повідомляти про нібито наступальні дії росіян у цьому районі.

У звіті також наводяться дані командувача Сухопутними військами України генерал-полковника Олександра Сирського про те, що елементи новосформованої 25-ї російської загальновійськової армії (сформованої у складі Східного військового округу) продовжують замінювати невказані російські підрозділи, що діють на Лиманському напрямку. У зв'язку з цим в ISW спрогнозували, що 25-та загальновійськова армія, ймовірно, замінить елементи 41-ї загальновійськової армії, щоб дати можливість цьому формуванню передислокуватися в Запорізьку область. Однак, як зазначили експерти, поки підтверджень цьому не спостерігається.

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Крім того, в ISW зазначили, що українські сили провели наступальні операції в районі Бахмута і просунулися. Також ЗСУ провели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися. Геолокаційні кадри показують, що українські війська дещо просунулися на схід від Невельського в 14 км на північний захід від Авдіївки.

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В результаті штурмових дій сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, вони закріплюються на нових рубежах, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Також У Генштабі розповіли про успіхи українських військ на Мелітопольському напрямку - в районі Роботиного і Вербового.

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