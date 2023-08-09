Зокрема, російські загарбники намагались сховатись у будинку.

Сили оборони України знищили групу російської піхоти на Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав у Telegram як працює 22-га окрема механізована бригада на Бахмутському напрямку.

За його словами, рух українських воїнів продовжується.

"Аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти. Але влучним пострілом з САУ 2С1 "Гвоздика" російські загарбники були ліквідовані! Йдемо вперед! До Перемоги!", - наголосив Сирський.

Ситуація біля Бахмута - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області.

Завдяки діям українських воїнів РФ перекидає у район міста Бахмут Донецької області свої сили й закріплює їх там, попри те, що наші бійці знизили темп проведення операцій.

Наразі ворог у Бахмуті перебуває у напівоточенні.

Вас також можуть зацікавити новини: