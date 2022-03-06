За словами мера міста, о другій годині ночі з літаків місто обстріляли ракетами, кидали бомби на приватні забудови.

У Коростені на Житомирщині впала бомба вагою 300 кілограмів, яка не розірвалася.

Про це розповів мер Коростеня Володимир Москаленко під час телемарафону.

"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.

За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.

Москаленко також розповів, що о другій годині ночі з літаків населений пункт обстріляли ракетами, кидали бомби на приватні забудови, де старі будинки ще старого Коростеня. Руйнування колосальні: глибина воронки від бомби - сім метрів завширшки та 10 метрів завглибшки.

За словами мера, загинула одна людина, а 5 поранено, зокрема, "маленькій дитині 2 роки та сім місяців відірвало дві ніжки". Дитина з батьками перебуває в лікарні.

У районі обстрілу "вирвало всі магістралі", зокрема, з постачання води.

"Приблизно 8 будинків, які не підлягають жодному ремонту, - це просто груда сміття, але там, де можна щось зробити, то ми допомагаємо - забиваємо плівкою вікна", - зазначив мер.

За його словами, в багатоповерхових будинках неподалік вибито вікна, двері, там ведуться ремонтні роботи.

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