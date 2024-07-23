В Запорізькій області спостерігається збільшення кількості окупантів: в ЗСУ назвали їх чисельність

Лиховій зазначає, що ознак формування наступального угруповання ворога не виявлено.

В Запорізькій області зросла кількість російських окупантів, але формування наступального угрупування немає. Про це сказав речник оперативно- стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз в Запорізькій області відбувається позиційне протистояння, бо росіяни просто не мають змоги проводити активні наступальні дії на кількох напрямках одночасно, зокрема, в Донецькій та Харківській областях.

"Хоча, якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато. Майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі", - повідомив Лиховій.

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При цьому додав, що українська розвідка говорить, що "різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характери бойових дій немає і "ознак формування наступального угруповання ворога не виявлено".

"Тобто, тієї кількості ворога, яка присутня в Запорізькій і Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть", - підкреслив Лиховій.

При цьому додав, що дуже результативно працюють наші ракетні війська та артилерія.

"За позавчорашню добу, зокрема, саме в Запорізькій області, було знищено два зенітно-ракетні комплекси, один із них "ТОР", а другий - ЗРК "Бук-М1". Це відбулося в районі населених пунктів Українка і Зразкове в тилу окупантів в Запорізькій області. Це комплекси ППО, які прикривали дії російської авіації і протидіяли нашій авіації. Чим більше буде знищено комплексів ППО, тим вільніше почуватиметься наша авіація і тим захищеніше буде наше небо", - наголосив речник ОСУВ "Таврія".

Війна в Україні - де буде новий наступ росіян

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, говорячи про те, де росіяни можуть активізуватися, він висловив упевненість, що це буде саме південь України, а не схід, до якого зараз прикута вся увага.

За його словами, ворог у найближчій перспективі свої накопичені ресурси, які зосередив на півдні Запорізької області, буде намагатись трансформувати в територіальні здобутки. При цьому додав, що не просто так постійно розповідають мешканці Маріуполя про прибуття військових кораблів російської армії, а також про кораблі, які доставляють вантажі військового призначення в порт Маріуполя. Селезньов зазначив, що ворог здійснює там накопичення ресурсів і скоріш за все він буде намагатись використати ці ресурси відповідним чином саме на Запорізькому напрямку.

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