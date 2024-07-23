Фіксується застосування росіянами забороненої зброї з отруйними речовинами.

На Покровському напрямку ворог активно застосовує авіацію, йде безперервно "м'ясними" штурмами і не відмовляється від застосування забороненої зброї. Про це розповів в ефірі телемарафону екс-депутат, нині військовий, головний сержант 109 бригади роти ударних БПЛА Єгор Фірсов.

За його словами на напрямку весь час йдуть запеклі бої.

"Складно, бо ворог використовує все, починаючи від авіації, авіабомб. І постійні м’ясні штурми малими групами… Але ворог несе величезні втрати. Через кожні 50 метрів на будь-якій дорозі на 10-15 км вглиб окупованих територій знищена якась техніка ворога стоїть. Чи то просто авто, чи то "Урал", чи то "Град", чи танк. Просто купа спаленого металобрухту. І я думаю, що це суттєво б’є по силам ворога", - зазначив Фірсов.

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Він стверджує, що через неприкрите небо Силам оборони важко, бо падають КАБи, ФАБи.

"І важко тому, що йдуть постійні штурми малими групами – 5, 7, 10 орків. По них важко потрапити дроном, бо коли чують звук то одразу в розсипну", - підкреслив військовий.

За словами Фірсова, на напрямку є перевага росіян саме по кількості піхоти і застосуванню ракет, які прилітають на лінію бойового зіткнення та умовний тил – 10-20 км від лінії фронту.

"Мирноград, Покровськ – вони намагаються нащупати наші тилові позиції, але їм це не вдається і луплять вони як завжди оцим геноцидним способом – по домівках звичайних цивільних людей, по багатоповерхівках", - сказав він.

Ще одна з переваг ворога, зауважив Фірсов, – це дальність дронів.

"Тобто дрони типу Ланцет, Зала – вони в них більш далекобійні, можуть залітати на 30-50 км. Ці дрони стійкіші до РЕБ. Тому в цьому є перевага. Але повірте, в FPV-дронах ми на голову вищі за їхні найкращі підрозділи. Ми літаємо легко майже на околиці Донецька. Є там розв’язка Ясинувата- Авдіївка- Донецьк, ми туди залітаємо і обов’язково знаходимо щось цікаве, умовно "Урал", чи танк, чи щось інше. Вони думають, що це тил і за 25 км від лінії фронту можна почуватися безпечно, але ми робимо так, щоб вони себе безпечно не почували і в них там постійно були проблеми", - прокоментував військовий.

На запитання, чи використовує ворог боєприпаси з отруйними речовинами, як це робить на інших напрямках, відповів, що так.

"Фіксуються такі випадки. Ворог використовує все що завгодно, в тому числі зброю, яка вже давно заборонена різними конвенціями, яка містить отруйні речовини – гази, такі собі уламочки - вони малесенькі, як голочки і коли розлітаються, то наносять ураження по всьому тілу. Людина, яка отримала це ураження стікає кров’ю. Зупинити кровотечу майже неможливо", - зазначив Фірсов.

Щодо оборони Торецька він сказав, що наші захисники тримають місто, незважаючи що там дуже важко.

"Це від нас неподалік. Торецьк як і Авдіївка, Нью Йорк, як будь -яке місто має ряд певних характеристик, що дають можливість тримати оборону, на відміну від відкритого поля, де важко якісно окопатись. Побратими, які боронять, тримаються і роблять все залежне від себе, щоб Торецьк вистояв", - сказав Фірсов.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Росіяни вже тривалий час зосереджено штурмують позиції українських сил на Покровському напрямку. Зокрема минулої доби на цьому та Краматорському напрямках було найгарячіше, повідомив вранці Генштаб. Зазначалось, що на фронті минулої доби було зафіксовано 155 боєзіткнень, більше 40 з них - на Покровському напрямку. Так, наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки, інформували в Генштабі.

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