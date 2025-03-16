Окупанти проводять понад десять штурмів позицій Сил оборони України щодня.

На Курахівському напрямку російські окупанти відмовилися від тактики щоденних механізованих штурмів із великими колонами. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Богдан Януш.

"Проте ці штурми не зупинилися. Періодично раз у два-три тижні противник пробує великою колоною прорвати лінію оборони. Зараз противник перейшов до використання піших груп та дуже інтенсивного використання мотоциклістів-штурмовиків", - зазначив Януш.

Він додав, що в зоні відповідальності 79 ОДШБр окупантам ще не вдалося дійти до населеного пункту Констянтинопіль. Однак бої вже відбуваються на підступах до міста.

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"Щоденно по 5-6 накатів відбувається групами перманентно зранку та 5-6 накатів ближче до вечора. Бої дуже жорстокі, тому що за рахунок маневреності, швидкості й нахабності груп мотоциклів противник скорочує час перебування у "кілл-зоні" - проміжку, де ми можемо їх ефективно знищувати артилерією, FPV-дронами. І наближається до переднього краю, де починається жорстокий скоротічний бій стрілецькою зброєю", - додав Януш.

Також боєць зазначив, що напередодні окупанти провели ротацію на їхньому напрямку, відправивши туди свіжі сили.

"Противник підтягнув з відновлення, з полігонів два мотострілецькі батальйони зі складу 36-ї мотострілецької бригади. Сили свіжі, і діють вони нахабно. Але вони необстріляні, тільки пройшли полігон. Тому припускаються помилок, які коштують їм життя", - зазначив Януш.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич зазначив, що окупанти намагаються розширити свій плацдарм на правому березі річки Оскіл та перекинути туди техніку. Однак всі спроби окупантів виявляються марними.

Тим часом ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що після завершення операції Сил оборони України на Курщині окупанти можуть спробувати рухатися в бік Сум. Водночас, на його думку, для проведення великих наступальних дій у росіян там наразі немає достатньої кількості сил та засобів.

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