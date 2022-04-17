Найбільше постраждало дітей у Донецькій області та Київській областях.

Більше 563 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, 202 дитини загинули і більше 361 поранені.

Про це свідчать дані ювенальних прокурорів, оприлюднені офісом генпрокурора

Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 106, Харківській – 89, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській - 15.

В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних військовими російської армії на території Бучанського району Київської області, правоохоронці виявили тіло 14-річного хлопчика.

15 квітня в результаті обстрілу села Гаврилівка на Херсонщині загинув 15-річний підліток.

16 квітня в Ізюмському районі Харківської області окупанти обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися сім'я з Ізюму. 15-річна дівчинка отримала поранення. А в Пологах Запорізької області була поранена 12-річна дитина.

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