За одну атаку по українських позиціях ворогом може бути скинуто 20 і більше КАБів.

На Покровському напрямку ворогу вдається потроху просуватися через кидання в бій великої кількості піхоти та завдяки потужним ударам керованими авіаційними бомбами.

Про це сказав військовослужбовець 47-ої окремої механізованої бригади "Магура" на псевдо "Женіх" в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на Покровському напрямку окупантам вдається повільно просуватися за рахунок того, що вони не зважають на втрати. "Ворог взагалі не зважає на втрати. Вони можуть собі дозволити покласти в день роту на вузькому відтинку і на наступний день на штурм піде ще одна рота", - наголосив військовий Сил оборони.

За його словами, останнім часом спостерігається неймовірна інтенсивність використання ворогом керованих авіаційних бомб (КАБ). "За атаку може впасти приблизно 20 і навіть більше КАБів на дуже малий відтинок фронту. Це надзвичайно потужна зброя, яка знищують укриття вщент. На жаль, протиставити цьому у нас немає чим. Може виправити ситуацію хороше ППО, яке буде збивати ворожі літаки", - наголосив він. При цьому додав, що відповідно українська піхота не має фізичної можливості нормально закріплятися на місцях, тому що цілі посадки знищуються КАБами.

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Боєць на псевдо "Женіх" розповів, що ворог задіює резерви. "Зустрічаються там абсолютно різні піхотинці - і доволі нормально екіпіровані, і навіть ті, хто майже без зброї і вони носять просто якісь речі. Скоріш за все, це просто "збірна солянка", - додав він. За його словами, йдеться про застосування великої кількості підготовлених і не підготовлених окупантів одночасно і це "поки що ефективно, на жаль".

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу ЗСУ, 23 липня, було зафіксовано 152 бойових зіткнення по всьому фронту, з них на Покровському напрямку українськими захисниками було відбито 41 атаку окупантів. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, 41 авіаційний удар (задіяв, зокрема 54 КАБи), здійснив 4443 обстріли, 120 з них – із використанням реактивних систем залпового вогню.

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