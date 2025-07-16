Також відомо, що на Придніпровському напрямку за декілька днів бойових зіткнень значно побільшало.

За село Малинівка у Запорізькій області тривали запеклі бої, росіяни знищили всі забудови та позиції ЗСУ, але утриматися там поки не можуть. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони південь Владислав Волошин.

Зокрема його попросили прокоментувати інформацію Інституту вивчення війни про те, що вперше за довгий час ворог має тактичний успіх на сході Запорізької області, зокрема біля Гуляйполя, та захопив Малинівку.

Військовий відповів, що термін "захоплення" у контексті з діями росіян - це "гучно сказано", бо противник не захоплює, а просто знищує все - й населені пункти, й позиції наші, які там є тощо, намагаючись відсунути Сили оборони з тих чи інших рубежів.

Відео дня

"Можу підтвердити, що на цьому напрямку тривали доволі жорстокі бої. Ворог намагався атакувати, навіть застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Він знищив всі позиції, але утриматися в Малинівці він наразі не може. Сили оборони контролюють вогнем всі ці позиції й цей населений пункт - колишній населений пункт", - сказав Волошин.

Він також наголосив, що за минулу добу на Оріхівському напрямку противник намагався просунутися у бік Новоданилівки, однак спроба успіху не мала. Крім того, ворог кілька діб поспіль намагався просунутися до населеного пункту Кам’янське, де знищив фактично всі позиції ЗСУ та забудову.

Як додав Волошин, росіяни намагалися заходити туди малими групами, але утриматися поки не змогли. Водночас противник продовжує обстріл з різних видів озброєння та завдає авіаударів.

На Придніпровському напрямку (на Херсонщині), як зазначив Волошин, за декілька останніх днів фіксується збільшення бойових зіткнень - за минулий тиждень їх було 42, що втричі більше, ніж раніше.

"Противник намагається проводити штурмові дії, це більш нагадує розвідувально-пошукові дії по всій зоні островів. Зокрема він почав знову активно намагатися захопити плацдарми на таких островах як Білогрудий, Великий Потьомкін, активізувався на Козульському острові, на Нестризі, Забичі", - сказав речник.

Також ворог атакує в районі Антонівських мостів, щоб захопити певні позиції та завдавати ще більше ударів по правобережжю України.

Ситуація на Запоріжжі - останні новини

Нагадаємо, у червні стало відомо, що армія РФ просунулася у Малинівці, що в Запорізькій області. За даними DeepState, росіяни численними групами до 7 осіб проводили наступальні дії, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села. Деякі окупанти рухалися посеред поля в надії застати Сили оборони зненацька.

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що перша хвиля наступу окупантів на Запоріжжі захлинулася. За його словами, якщо так продовжиться протягом літа, то фактично літній наступ росіян на Запоріжжі буде зірвано.

"І те, що вони захлинулися у Запорізькій області, потроху призводить до того, що ці підрозділи із Запоріжжя перетікають у Донецьку область, і там ми побачимо збільшений тиск, у першу чергу, на Новопавлівському напрямку, а потім,зрозуміло що і на півночі - Покровський напрямок, Часів Яр і т.д.", - пояснив Андрющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: