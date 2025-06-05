Примітно, що ворожа техніка не фіксується – тільки баггі.

Російські окупаційні війська розпочали наступ на Малинівку Запорізької області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Сьогодні зранку штурмові групи противника розпочали активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті. [Росіяни] численними групами до 7 рил проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села. Деякі [окупанти] рухалися прямо посеред поля в надії заскочити Сили Оборони зненацька", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають автори, бійці Сил оборони звернули увагу на те, що ворожа техніка майже не фіксується – тільки баггі.

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"Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться", – резюмували в DeepState.

Війна в Україні: це варто знати

5 червня Росія завдала удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Руйнувань росіянам, вочевидь, виявилося мало, тому за кілька годин терористи повторно атакували будівлю авіабомбами. Херсонську ОДА повністю зруйновано.

Вночі ж росіяни атакували Прилуки Чернігівської області. Начальник пожежної частини приїхав на виклик, щоб гасити пожежу свого ж будинку. Внаслідок російської атаки загинули його дружина, донька – співробітниця поліції – та однорічний онук.

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