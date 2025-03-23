У різних районах столиці виникли пожежі.

Унаслідок атаки російських терористів на Київ в ніч проти 23 березня загинули люди. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Про це інформують у ДСНС.

Станом на 02:55 було відомо про двох жертв російської атаки. Так, у Дніпровському районі столиці загинула жінка. Там рятувальники ліквідували пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Евакуйовано з будинку 27 осіб.

За іншою адресою в цьому районі на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

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Ще одна людина загинула в Голосіївському районі. Там співробітники ДСНС ліквідували загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м.

Триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м.

У Подільському районі Києва було ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі внаслідок обстрілу виникло загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Водночас у Шевченківському районі було пошкоджено два легкових авто.

Атака РФ на Україну

Вночі 23 березня російські терористи атакували дронами не лише Київ. Під ударом була, зокрема, Київська область. У КОВА повідомили про двох постраждалих в Бучанському районі – це жінка 1997 року народження та чоловік 1976 року народження.

Крім того, під ворожим ударом опинилася Запорізька область. Росіяни вдарили по Запорізькому району щонайменше 4 КАБами. Декілька селищ залишилися без електрики, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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