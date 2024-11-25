Ворог також просунувся біля 9 населених пунктів.

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ та просуватися на фронті. Як повідомляють аналітики DeepState ворог окупував два населених пункти у Донецькій області – Катеринівку та Юр’ївку.

За інформацією DeepState, ворог також просунувся біля 9 населених пунктів.

"Ворог окупував Катеринівку та Юріївку, а також просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового", - йдеться у повідомленні.

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У американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що, за заними деяких українських військових спостерігачів, росіяни захопили Катеринівку, Єлизаветівку, Іллінку та, ймовірно, Романівку на північний схід від Вугледара.

Також геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися до центральної частини селища Трудівське на північ від Вугледара. Також в ISW підтвердили просування російських військ біля Великої Новосілки.

Ситуація на фронті - що відомо

Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед у Донецькій області і захопили низку населених пунктів. Командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов зазначав, що ворогам до міста залишається приблизно 5,5 кілометрів.

Водночас у Харківській області DeepState повідомляв, що російські окупанти десантувалися на човнах через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ. За даними аналітиків, окупанти перепливли з Дворічного та закріпилися на західному березі.

Водночас у Великій Новосілці росіяни обходять з флангу українські війська на їхніх позиціях. Вони намагаються змусити підрозділи українських сил оборони відступити з населеного пункту, забезпечивши подальше просування до південно-західної околиці Донецької області.

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