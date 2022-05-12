На Миколаївщині та Херсонщині знищено за минулу добу 23 окупанти, по два танки, БМП та ворожий склад боєприпасів.
Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування"- сказано в повідомленні.
В ОК "Південь" зазначають, що на Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубіжі, але "ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють". "Натомість, ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено 2 танки та 2 БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині"- сказано в повідомленні.
Також зазначається, що по Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.
Референдум у Херсоні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".
7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.
Він додав, для звільнення області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для повної деокупації.
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