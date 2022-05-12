Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.

На Миколаївщині та Херсонщині знищено за минулу добу 23 окупанти, по два танки, БМП та ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування"- сказано в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначають, що на Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубіжі, але "ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють". "Натомість, ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено 2 танки та 2 БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині"- сказано в повідомленні.

Також зазначається, що по Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

Референдум у Херсоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.

Він додав, для звільнення області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для повної деокупації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Справу про держзраду Іллі Киви передали до суду

Угорщина підтримає членство України в ЄС – посол

Помер перший президент України Леонід Кравчук