Окупанти стягують ППО з російських регіонів до Москви та Кримського мосту, - Зеленський

Україна готує справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території нашої країни, зазначив президент.

Українська розвідка здобула внутрішні російські документи з оцінкою наслідків українських "далекобійних санкцій". Зафіксовано переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Головного управління розвідки (ГУР) Олега Іващенка.

"Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки", - зазначив він.

Також Зеленський та Іващенко обговорили виконання плану "далекобійних санкцій" проти Росії за війну проти України та кроків, що необхідні для наближення миру. Зокрема, за словами голови держави, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга.

Відео дня

"Окрім цього, аналіз, що був проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії", - заявив президент.

Також він поінформував, що була окрема доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації.

"Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції", - наголосив він.

Кримський міст та удари по Москві - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що Кримський міст досі не знищили для того, щоб дати виїхати з Криму цивільним та військовим, щоб не довелося російських солдатів ловити в горах півострова, вважають експерти.

У ніч проти 18 червня українські захисники повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Попередній удар був 16 червня.

Внаслідок цього удару було пошкоджено об'єднану установку з переробки нафти Euro+, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках програми модернізації заводу. Зокрема, установка включає секцію перегонки сирої нафти номінальною потужністю близько 140 000 барелів на день - 47% від потужності нафтопереробного заводу, установку каталітичного риформінгу та установку гідроочищення дизельного палива.

Вас також можуть зацікавити новини: