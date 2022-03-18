Відео швидко поширилося мережею.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розв'язала повномасштабну війну на території України, відправивши своїх солдатів на вірну смерть.

ЗСУ героїчно дають відсіч окупантам, знищуючи їх техніку, ліквідуючи "еліту" російської армії та інших окупантів, які намагаються захопити Україну.

Так, з початку війни армія РФ несе великі втрати як особового складу, так і техніки. Втім, деякі загарбники настільки бояться ЗСУ, що самі готові кинути свою військову техніку. Момент втечі окупантів потрапив на відео, яке швидко поширилося в мережі.

Нагадаємо, втрати Росії у війні з Україною досягли 14,2 тисячі військових. Крім того, ворог залишився без 450 танків, майже 1,5 тис.бойових броньованих машин, 93 літаків і 112 вертольотів.

Вас також можуть зацікавити новини: