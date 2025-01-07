Варшава закликає до справедливого миру.

Незабаром Європа може зіткнутися з сильним тиском щодо ухвалення угоди з Російською Федерацією.

Із такою заявою на зустрічі послів Французької Республіки в Парижі виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомив він в мікроблозі X. За його словами, важливо не погодитися на угоду, яка дозволить Москві оговтатися.

Сікорський зазначив, що Європа набагато сильніша, ніж вважають у Москві, тоді як Росія значно слабша, ніж думають багато європейців:

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"Україна заслуговує на мир, вона потребує миру. Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція. Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це заохочуватиме Росію продовжувати воювати. Натомість, ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах".

Мирна угода з Росією

Нагадаємо, перед виборами новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв, що зможе закінчити війну в Україні ще до свого повернення до Білого дому.

Вже після перемоги він перестав повторювати цю обіцянку, заявивши, що намагається закінчити війну, "якщо зможе".

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