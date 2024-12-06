Фактично ведеться робота над кількокама проектами одночасно.

Україна працює над створенням власної балістичної ракети, і вже незабаром на озброєнні ЗСУ мають з'явитися нові ракетні комплекси. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він наголосив, що ракетна програма в Україні існує багато років, і в 2016 році стало відомо про українську балістичну ракету "Сапсан". Її навіть хотіла купити Саудівська Аравія. Але проект так і не довели до кінця через активну протидію Росії, стверджує Романенко. За його словами, сьогодні в Україні є інші ракетні програми, зокрема "Грім-2", який створюється на основі того ж таки "Сапсана".

"Вони реалізуються в дуже важких умовах. Були випробування. Але такі проєкти вимагають часу. Лише невелика кількість країн світу мають у своєму розпорядженні ракетні технології і можуть виконувати такі завдання. Тож потрібні час, гроші та концентрація зусиль для якнайшвидшого виконання цих завдань", – каже Романенко.

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Однак можливості України насправді дуже обмежені, тож не варто очікувати на появу у ЗСУ чогось подібного до сумнозвісного путінського "Орєшніка".

"Це ракета середнього радіусу дії. Але кілька типів нових ракетних комплексів, я думаю, буде", – зазначив Романенко.

Ракетна програма України

Як писав УНІАН, днями міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна відновила та масштабувала серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

Також він розповів, що ракето-дрон "Паляниця", вперше представлений у серпні, вийшов у серійне виробництво. За його словами, "Паляниця" є розробкою приватного стартапу, а у серійне виробництво дрон запустили завдяки підтримці Міноборони.

Сьогодні стало відомо про створення другого подібного ракето-дрона, який назвали "Пекло". Він має збільшену дальність польоту.

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