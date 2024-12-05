Зокрема, це має відбутися найближчими днями та тижнями.

Країни-члени Організації Північноатлантичного договору поставлять в Україну усі системи протиповітряної оборони, які можуть надати. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на брифінгу в рамках проведення дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

Генсек підтвердив, що це питання обговорювалося на вечірній зустрічі Ради Україна-НАТО.

Він сказав, що Україна має конкретні потреби захисту енергетичної інфраструктури, бо Росія знову намагається перетворювати зиму на зброю у війні проти України.

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"Як ви знаєте, у світі ми не маємо якихось надлишкових постачань систем протиповітряної оборони. Це означає, що ви завжди маєте бути впевненими, що ви розставляєте пріоритети. Але вчора ввечері була чітка згода на зустрічі, що допомога для України, особливо для цієї інфраструктури, має бути пріоритетом. І я впевнений, що найближчими днями та тижнями союзники подбають про те, аби усе, що вони можуть поставити в Україну, було поставлено", - наголосив Рютте.

Водночас, він не уточнив, що Україна отримає саме 19 засобів ППО, які потрібні Україні для захисту критичних об'єктів.

Посилення української ППО - новини

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Україна зараз негайно потребує додаткових 19 систем ППО для захисту визначених енергетичних стратегічних об'єктів в Україні, союзникам передано конкретний список потреб.

Зі слів Сибіги зрозуміло, що до цих об'єктів відносяться об'єкти атомної енергетики.

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