Видання зазначило, що питання відправки своїх військ в Україну європейці почали вивчати близько року тому, але тепер обговорення прискорилися.

Група європейських країн таємно працює над планом відправки своїх військових в Україну, щоб допомогти забезпечити будь-яку майбутню мирну угоду з Росією.

Видання AP дізналося, що керують розробкою плану Велика Британія і Франція, але інших подробиць немає. "Країни, які беруть участь у роботі, не хочуть розкривати карти і давати російському диктатору Путіну перевагу, якщо він погодиться на переговори про закінчення війни", - написало видання.

"Я не вдаватимуся до подробиць конкретних можливостей, але я згоден, що якщо буде мир, то мають бути якісь гарантії безпеки для України, і Велика Британія зіграє в цьому свою роль", - обережно заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Відео дня

Видання зазначило, що питання відправки своїх військ в Україну європейці почали вивчати близько року тому, але тепер обговорення прискорилися через побоювання, що президент США Дональд Трамп може обійти їх, а можливо, й Україну, щоб домовитися з Путіним.

Видання зазначило, що наприкінці минулого року група європейських лідерів зустрілася із Зеленським у резиденції генсекретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Вони приїхали з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі. Також були присутні високопосадовці Євросоюзу.

Переговори під час цієї зустрічі будувалися на ідеї, висунутій президентом Франції Еммануелем Макроном на початку 2024 року, щодо відправки іноземного контингенту в Україну. На той час його ідею "в багнети" зустріли Польща та Німеччина. Тоді здавалося, що Макрон зі своєю ідеєю був ізольований на європейській сцені, але тепер його план набрав обертів.

Однак, зазначили журналісти, який вигляд матиме цей контингент і хто візьме участь, залежатиме від умов будь-якого мирного врегулювання і багато чого іншого.

"Італія має конституційні обмеження на використання своїх сил. Нідерландам знадобиться зелене світло від її парламенту, як і Німеччині, чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого, які приведуть до формування нового уряду. Польща обережна, з огляду на збереження ворожості з Україною", - проаналізувало видання.

"Ми перебуваємо на дуже ранній стадії", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певклур виданню на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Хоча ведуться різні обговорення і ходять чутки, європейським союзникам "критично важливо" розуміти, який вигляд матиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план, зазначив Певкур.

Естонський міністр навів приклад, що якщо РФ і Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до "кількох тисяч", то "для Європи теж не проблема бути присутнім там", однак це буде набагато складніше, якщо буде "киплячий конфлікт".

Склад і роль сил будуть продиктовані типом досягнутої мирної угоди. Якщо РФ і Україна зможуть домовитися про умови, тоді, ймовірно, буде потрібно менше заходів безпеки і менші сили.

Але експерти та офіційні особи попередили, що за нинішнього стану справ європейці мають розгорнути потужний і значний контингент, а не команду миротворців, на кшталт "блакитних шоломів" ООН.

"Це має бути реальна сила, (щоб) росіяни знали, що якщо вони колись випробують її, то будуть розчавлені. І ви можете бути впевнені, що Росія її випробує", - сказав Бен Ходжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі.

"Вони порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди сили, у них повинні бути авіація, великі сухопутні сили, безпілотники, контр-безпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона. Усе це. Якщо вони підуть туди з купою блакитних касок і гвинтівок, їх розчавлять", - сказав він.

Відставний французький генерал Домінік Трінкан, колишній очільник французької військової місії в ООН, погодився, що миротворці ООН краще підходять "для розгортання в зонах, які набагато стабільніші". "Для початку, проведення такої операції з солдатами, взятими з усього світу, займе приблизно рік", - сказав він.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що також необхідне навчання українських солдатів та інвестиції в оборонну промисловість України.

Вас також можуть зацікавити новини: