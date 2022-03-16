У Маріуполі зростає кількість жертв серед мирного населення, а комунальні служби не можуть виконувати роботу, в тому числі нормально ховати людей на кладовищах.

Через постійні обстріли російськими окупантами українських міст, там змушені ховати загиблих на швидку руку в братських могилах.

Найсумніша ситуація склалася в Маріуполі, де не припиняються обстріли і бомбардування, зростає кількість жертв серед мирного населення, а комунальні служби не можуть виконувати свої функції, в тому числі нормально ховати людей на кладовищах, повідомляє Бі-бі-сі. В результаті за останні два тижні там виникло відразу кілька масових поховань.

"Ми не можемо ховати [жертв] в індивідуальних могилах, оскільки кладовища знаходяться за межею міста, а його периметр контролюють російські війська", - розповів у телефонному інтерв'ю Бі-бі-сі заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

За його словами, ховати доводиться в межах міста, в тому числі на старому кладовищі, яке довелося знову відкрити.

У неділю, за даними міськради Маріуполя, число загиблих мирних жителів перевалило за 2100. Орлов не зміг назвати загальне число загиблих мирних громадян, похованих в братських могилах, але уточнив, що тільки в одній з таких могил було поховано 67 тіл.

"Деяких ми не змогли опізнати, у інших були документи", - розповів він.

Тисячі жителів ховаються від бомбардувань і обстрілів в підвалах, пояснив Орлов, і в деяких випадках родичі ховають загиблих прямо у дворах і парках.

Оскільки міські служби не в змозі функціонувати, тіла на вулицях підбирають команди ремонтників або прибиральників. При цьому, за його словами, часом гинуть і самі ці люди. "У нас вже 11 днів немає електрики, опалення, води, не працює каналізація", - повідомив Орлов.

А в місті Буча неподалік Києва, за словами місцевого депутата Михайлини Скорик-Шкарівської, поруч з церквою була вирита братська могила, в якій поховали понад 60 осіб.

У телефонному інтерв'ю Бі-бі-сі Скорик-Шкарівська, яка зараз знаходиться на заході України, розповіла, що перед похоронами прямо в лікарні здійснили відспівування, але опізнати вдалося не всіх загиблих, і ніхто з точністю не знає, де знаходяться їхні родичі.

"Зараз ми обговорюємо з добровольцями можливість створення цифрової системи ідентифікації людей і пошуку їх родичів", - розповіла вона.

На півночі України Харків, Чернігів і Суми оточені російськими військами, і там від постійних обстрілів теж гине багато мирних жителів.

6 березня активістка Олександра Матвійчук, яка бореться за громадянські свободи, опублікувала в "Твіттері" фото трун, які стоять в траншеї, з підписом: "Ось так мирних жителів, загиблих в Чернігові від російських бомбардувань, ховають прямо в траншеях. Оскільки головне міське кладовище в Яцевому знаходиться під постійним обстрілом російських окупантів, жертв ховають прямо в Яловщинському лісі".

Як розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, жертв російських обстрілів ховають зараз на тимчасовому кладовищі. Він підтвердив, що доступ на головне міське кладовище зараз закритий і місто з трьох сторін оточене російськими військами, які підійшли до нього вже на 10 км.

"Перепохованням будемо займатися вже після війни", - зазначив Ломако, за оцінками якого в результаті російських авіанальотів і обстрілів в місті загинуло близько 200 осіб.

Тільки за один авіаналіт у Чернігові, за його словами, загинуло відразу 45 осіб, - це був найтрагічніший випадок. А в середньому при кожному нічному бомбардуванні гине близько семи осіб.

"Літаки скидають три-чотири бомби на житлові райони, - пояснив Ломако, - одна з них потрапила в лікарню, але вона продовжує працювати. На околицях міста вже знищені десятки житлових будинків".

Крім масових поховань з'являється інформація і про стихійні могили.Так, у дворі новобудови в місті Ірпінь, яке піддалося сильним обстрілам з боку російських окупантів, були поховані мати і син.

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