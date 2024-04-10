За словами президента, такі "сигнали" були від ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський не чув від екс-глави Білого дому Дональда Трампа заяв про обмін українських територій на мир з Росією. Про це глава держави сказав під час виступу на Дельфійському економічному форумі через відеовключення.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що нібито можливий майбутній президент США Трамп вважає, що Україна мала б піти на певну угоду, визнавши окупацію Криму та віддавши Донбас Росії задля миру, Зеленський зазначив, що "ці сигнали" були у відповідних ЗМІ, але від Трампа таких заяв не було.

"Прямо від Трампа я це не чув. ... Якщо буде така можливість, то я із задоволенням послухаю. І поговоримо на цю тему", - наголосив глава держави.

Він додав, що наразі не мав можливості поспілкуватися з Трампом "на цю тематику" і щодо його ідей як закінчити війну. При цьому він нагадав, що Україна запропонувала дипломатичний шлях завершення війни.

"Ми його запропонували світу і найближчим часом буде вже дата першого інавгураційного саміту миру. ... Якщо дійсно світ хоче закінчити, то він примусить Росію так зробити", - підкреслив президент України.

Пропозиція Трампа щодо миру в Україні - що відомо

Днями видання Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що колишній президент США Дональд Трамп за зачиненими дверима обговорює ідею примусити Україну віддати Росії Крим і Донбас в обмін на припинення війни.

У самого Трампа назвали "фейковою новиною" повідомлення про те, що у нього нібито є план припинення розв'язаної Росією війни в Україні.

Представник передвиборчого штабу Трампа Джейсон Міллер назвав це "фейковою новиною". За його словами, Трамп не ухвалить "мирний план" доти, доки не прийде до влади і належним чином не зважить усі наявні варіанти.

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