Щоб перейти до реалізації припинення вогню, необхідна одна умова.

Україна готова готова до 30-денного припинення вогню у повномасштабній війні, яку вже понад три роки веде проти нашої країни Росія. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном.

"Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що разом із президентом Макроном обговорили роботу команд над формуванням чітких гарантій безпеки.

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"Позиція Франції щодо цього питання дуже конкретна, і ми її абсолютно підтримуємо. Продовжуємо працювати й координуємо наступні кроки та контакти з партнерами", – додав президент.

Сторони також торкнулися онлайн-зустрічі лідерів низки країн щодо України, що відбулася в суботу, 15 березня. Коаліція країн, які готові працювати разом із Україною заради наближення справедливого й тривалого миру, збільшується, заявив президент.

Припинення вогню в Україні

11 березня за підсумками перемовин у Саудівській Аравії стало відомо, що Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

Представники США відвідали Росію з аналогічною пропозицією. Російський диктатор Путін прямо не відкинув цю можливість, але й не погодився. Він затягує погодження режиму тиші. На думку Зеленського, РФ хоче захопити більше територій України.

Аналітики ISW наголошують, що Путін не налаштований на припинення війни проти України. Перемирʼя Росія може використати для підготовки до подальших воєнних дій – в тому числі, для форсування Дніпра на півдні.

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