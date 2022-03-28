Водночас наказ про застосування ядерної зброї повинні виконати п'ятеро осіб. У Кремлі побоюються, що хтось з цих людей може відмовитися.

Журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що РФ розглядає ймовірність застосування ядерної зброї проти України. Це підтвердив й речник Путіна Дмитро Пєсков.

Про це Грозєв розповів в ефірі Україна 24.

За його словами, раптово зниклий міністр оборони РФ Сергій Шойгу зараз ховається у секретному бункері під Уфою. Про це свідчать дані авіаперельотів.

Журналіст стверджує, що РФ ховатиме військове та політичне керівництво заздалегідь, якщо насправді розглядає ядерний сценарій.

За даними Грозєва, сам Путін ховається в іншому бункері, він розташований за Уралом. На уточнювальне питання щодо того, наскільки ймовірним він вважає ядерний удар РФ по Україні, журналіст відповів:

"Ви знаєте, складно відповісти. Ми спілкувалися дуже багато з людьми з російських спецслужб. Ті люди, які ще до початку війни, у грудні-січні нас попереджували, що це дуже ймовірно, що Путін сам дуже цього хоче, що він хизувався своєму близькому оточенню, що він готовий на це піти... Ось, навіть ці люди зараз кажуть, що він при перспективі повного провалу захоплення Києва може дати таке розпорядження. Але він не може застосувати ядерну зброю умовною червоною кнопкою. Ця червона кнопка існує, але є п'ятеро осіб, які повинні виконати всі ці розпорядження за ланцюжком до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться як мінімум кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він (Путін - УНІАН) розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ".

Нещодавно колишній командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розробляють план на випадок непередбачуваної поведінки Росії, якщо Путін все ж таки зважиться застосувати ядерну зброю проти України. Для цього в Білому домі зібрали команду фахівців.

22 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже через два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її"спровокує НАТО".

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