На кадрах помітно авіацію, знищення ворожої бронетехніки та піхоти.

Наразі триває активний контрнаступ Сил оборони України на півдні. Зокрема, ЗСУ наближаються до тимчасово окупованого РФ Херсону.

В мережі українські військові опублікували кадри жорстких боїв з росіянами на Херсонщині під час звільнення одного з населених пунктів.

"Ну що, погнали! Час працювати!" - коментує один із військових.

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Скоординованість наших воїнів вражає! На кадрах помітно авіацію, знищення ворожої бронетехніки та піхоти.

Відомо, що українські воїни за минулу добу завдали потужних ударів по ворогу, знищили на півдні 14 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три самохідні артустановки та гаубицю "Мста-Б".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Наприкінці серпня ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні України. Водночас українські військові почали активно звільняти населені пункти в Харківській області.

2 жовтня, за інформацією британської розвідки, ЗСУ розпочали нову фазу наступальних операцій в області.

6 жовтня голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ звільнили у жовтні понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини.

Вже 7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнені і стабілізовані більше 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області.

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