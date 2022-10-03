За його словами, гуманітарна ситуація в області доволі критична і складна, органи влади готуються до евакуації населення з деокупованих територій, бо відновити інфраструктуру швидко неможливо.

Окупанти відключили Херсон від газопостачання, а на деокупованих територіях області, крім газу, нема й електрики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на брифінгу, інформуючи про гуманітарну ситуацію перед зимою.

"На сьогоднішній день Херсон відключений від газопостачання. Рашисти, відімкнувши газопостачання, почали звинувачувати Україну, що це уряд вимкнув газ. Але це не так. Це вони нагнітають", - зазначив Хлань.

Відео дня

За його словами, правобережна частина Херсона не підготовлена до опалювального сезону і, відповідно, до зими. На лівому березі, зазначив він, ситуація не така критична.

Окрім того, Хлань заявив, що найбільше занепокоєння викликають нещодавно деокуповані населені пункти – там зруйнована вся інфраструктура, нема ні газу, ні електропостачання.

"Тут задача номер один і уряду, і всіх волонтерських організацій, допомогти людям, які залишились в цих населених пунктах, щоб вони змогли пройти цю гуманітарну кризу", - сказав Хлань.

Він підкреслив, що ситуація на Херсонщині доволі критична і складна. Органи влади готують до евакуації населення з деокупованих територій, бо відновити інфраструктуру швидко неможливо.

"Створені гуманітарні хаби, які прийматимуть людей, як з визволених міст, так і тих, хто виїжджає з окупованої території. Є можливість надавати тимчасове житло, допомогу харчами, у працевлаштуванні і надалі з переїздом, можливо в інші населені пункти", - сказав депутат.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк поінформувала, що ЗСУ продовжують бої і закріплюються на звільнених територіях Херсонщини.

За її словами, продовжується робота з місцевим населенням вздовж лінії фронту в тих населених пунктах, які потерпають від вогню ворога, організовується евакуація.

Вас також можуть зацікавити новини: