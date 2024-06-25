Раніше бійцям доводилося обмежувати застосування снарядів проти ворога, що ставило під загрозу здатність підтримувати піхоту.

Українські війська, які намагаються утримати свої позиції на східному фронті в Донецькій області, все ще програють російським силам за чисельністю, але "снарядний голод", який мучив їх протягом декількох місяців, коли почали закінчуватися боєприпаси, тепер позаду.

Як розповіли Reuters бійці одного з підрозділів на Донеччині, тепер вони можуть стріляти із самохідної гаубиці М-109, щойно виникне необхідність - більше немає побоювань, що західні 155-міліметрові снаряди закінчаться.

Солдати розповіли, що раніше їм доводилося обмежувати застосування снарядів проти ворога, що ставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту, яка просувається вперед.

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"Був "снарядний голод". Боєприпаси нормувалися дуже жорстко. Це позначалося на піхоті, вони (росіяни) підкрадалися з усіх боків, це шкодило піхотинцям", - розповів 46-річний командир частини Василь кореспонденту Reuters.

Однак тепер, наголосив він, "снарядного голоду" більше немає, і ми працюємо добре".

Водночас, зазначає 39-річний Олег, кулеметник того ж підрозділу, проблема полягає не лише в боєприпасах.

"Нас дуже мало. Не вистачає людей", - сказав він. "У нас немає й половини тих, хто має бути".

Снаряди для України - що відомо

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Сили оборони України отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця 2024 року Україна може отримати до мільйона снарядів завдяки чеській ініціативі.

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