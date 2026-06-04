Українські захисники взяли під вогневий контроль окуповану Горлівку

Захоплене росіянами місто знаходиться в 35-40 км від українських позицій.

Тимчасово окуповане місто Горлівка у Донецькій області тепер перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Про це повідомляє у Telegram 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу .

"Лицарські пілоти взяли Горлівку під контроль", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, оператори ББпС "Спалах" 28-ї бригади все більше завдають ударів по логістиці в тилу росіян. Під удари потрапляють вантажівки, автівки, квадроцикли тощо.

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"Все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від українських позицій.

"І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами", - уточнили захисники.

Водночас, як зазначають в бригаді, це стало можливим не завдяки новим middle-strike дронам або оптоволокну. А завдяки навичкам пілотів, внескам від громадян та взаємодії між підрозділами українських захисників.

Придушення російської логістики

Як повідомляв УНІАН, на початку травня стало відомо, що Маріуполь і позиції російських окупантів в місті тепер відстежуються розвідувально-ударними комплексами. Українські захисники намагаються ускладнювати російську логістику через місто.

Новітні українські БПЛА з підтримкою штучного інтелекту почали масовано розносити російську логістику в глибокому тилу, перетворивши сухопутний міст до окупованого Криму на справжню пастку.

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