Також уражено 32 артилерійські системи і 49 бойових машин піхоти.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тис. 580 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Загальні бойові втрати серед особового складу противника з 24 лютого 2022 року по 8 листопада 2024 орієнтовно склали близько 705 тис 880 осіб.

Крім того, минула доба була "урожайною" на знищену техніку окупантів. Зокрема, ЗСУ знищили 9 танків 49 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи.

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Крім того, знищено 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 6 одиниць спеціальної техніки.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти захопили Новоолексіївку, а також просунулися біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки в Донецькій області.

Також російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на території Курської області. Ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу.

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