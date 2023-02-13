Після деокупації півострова українській владі потрібно буде забезпечити значний кадровий склад для роботи своїх державних служб та органів.

Українській владі потрібно буде додатково залучити як мінімум 50 тисяч фахівців різних професій для забезпечення стабілізації ситуації в Криму після деокупації півострова ЗСУ.

Як відзначила постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева, держава вже активно готується до звільнення півострова від російських загарбників й продумує план дій для забезпечення комфортного життя місцевим жителям під українським прапором.

Чиновниця перерахувала кілька пунктів, які має намір реалізувати влада України після повернення в Крим.

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"Наприклад, для забезпечення керованості ситуації на звільненій території ми повинні створити як мінімум місцеві військові або військово-цивільні адміністрації. Такі адміністрації повинні працювати безпосередньо на місці", - заявила вона.

Також Ташева пояснила, що Україна не може набрати в місцеві органи управління та правоохоронні відомства людей, які майже 9 років жили під окупацією російської влади. За її словами, там потрібно буде сформувати новий штат й додатково залучити як мінімум 50 тисяч працівників.

"Питання в рівні готовності і знанні чинного законодавства, рівні володіння державною мовою і т.д.", - сказала вона.

Ташева перерахувала, що виходячи зі статистики МВС, для забезпечення роботи Держприкордонслужби потрібно додатково набрати приблизно п'ять тисяч працівників. До Нацполіції півострова знадобиться близько 7200 фахівців, до ДСНС - близько 3000, до Нацгвардії - 12,5 тисячі, до Державної міграційної служби - понад 300, до органів прокуратури - близько 550, до ДБР - приблизно 300 працівників.

Підготовка до деокупації Криму

Нагадаємо, що війська РФ анексували український Крим у 2014 році. Скориставшись революцією та нестабільністю в українській владі, вони провели на території півострова псевдореферендум щодо його "приєднання" до Росії.

Як нещодавно заявив колишній командувач армією США Бен Ходжес, тепер звільнення Криму може стати ключовою "картою", здатною завершити повномасштабну війну між Україною та РФ. Це вирішальна територія. Також він заявив, що Крим можна звільнити від окупантів до кінця літа.

Раніше стало відомо, що США можуть надати Україні озброєння, необхідне для повного звільнення окупованого Криму.

Однак наразі думки з приводу реальної можливості деокупації півострова військовим шляхом розходяться. Польський генерал Вальдемар Скшипчак переконаний, що таким чином повернути Крим Україні не вийде.