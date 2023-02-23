Буданов відкинув твердження про те, що РФ намагається затягнути війну.

Очільник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував багато подій навесні, які, ймовірно, будуть визначними в цій війні. В інтерв'ю "УП" він заявив, що в цей період Росія намагатиметься виконати "завдання номер 1".

"Тобто до 31.03.2023 – це черговий в них дедлайн – вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - пояснив Буданов.

Він додав, коментуючи складну ситуацію в Бахмуті, що для нас стратегічно важливий кожен міліметр нашої Батьківщини, і це треба зрозуміти.

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"Я казав багато разів, знову ж вам повторюю, що кожен втрачений метр ситуативно, можливо, врятує життя одному-двом бійцям. Але от при поверненні цього метра – це забере життя у десяти бійців", - заявив голова української розвідки.

Крім того, Буданов відкинув твердження про те, що РФ намагається затягнути війну. За його словами, це все навпаки, Росія хоче це якомога швидше закінчити.

"Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо", - каже він.

Розмови про наступ Росії

Відновлення наступу може початися вже в лютому-березні, кажуть люди, близькі до Кремля. Цю інформацію підтверджують в Україні та її союзники, припускаючи, що він може початися до того, як Київ отримає обіцяні бойові танки з США та Європи.

Аналітики Інституту вивчення війни також переконані, що росіяни поспішають розпочати новий масштабний наступ, щоб встигнути до надходження важкої західної техніки в Україну.

На думку військового експерта Олега Жданова, Росія вже почала свій великий наступ в Україні й буде поступово нарощувати масштаб. Пік цієї операції експерт очікує в березні.

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