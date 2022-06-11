Експерт переконаний, що російський диктатор невипадково порівняв себе з царем Петром I.

Російський диктатор Володимир Путін випадково "спалив" свою кінцеву мету в Україні. Порівнюючи себе з царем Петром I, господар Кремля підтвердив, що має намір відновити РФ як імперську державу, розширивши її шляхом окупації інших пострадянських країн.

Про це пише аналітик видання CNN Натан Ходж.

Провокаційну репліку Путіна, в якій той порівняв себе з Петром I – російським царем і засновником Санкт-Петербурга, який прийшов до влади наприкінці XVII століття, підхопили чимало політиків, дипломатів та аналітиків з усього світу. Іноді заяви російського диктатора трактувати вкрай важко, але цього разу він був цілком чітким.

"Петро Великий вів Північну війну протягом 21 року. На перший погляд, він воював зі Швецією, відбираючи у неї щось... Він нічого не забирав, а повертав. Ось як це було", – заявив Путін.

"Слова Путіна кажуть самі за себе: те, чого він прагне в Україні, – це відновлення Росії як імперської держави", – вважає Ходж.

Потім російський диктатор заявив, що європейські країни не визнали захоплених Петром І території, хоча, на переконання Путіна, "споконвіку слов'яни жили там разом із фіно-угорськими народами, і ця територія перебувала під контролем РФ". Президент країни-агресорки провів аналогію з вторгненням в Україну.

"Те ж саме і з західним напрямком, Нарвою та його першими походами. Навіщо йому туди йти? Він повертався і підкріплювався, ось що робив. Очевидно, що на нашу долю також випало повернутися і зміцнитися", - сказав Путін, коментуючи вторгнення в Україну.

Ходж зауважив, що українці вкрай швидко засудили такі заяви Путіна, розцінивши їх як визнання його імперських амбіцій.

"Іншими словами, є дві категорії держави: суверенна та завойована. На імперську думку Путіна, Україна має перебувати в останній категорії. Він вже давно стверджує, що українці не мають законної національної ідентичності і що їхня країна є "маріонеткою" Заходу. На його думку, українці не мають самостійності та є підвладним народом", – пише аналітик.

Експерт переконаний, що згадки про Петра I чітко демонструють "цілі Путіна продиктовані певним почуттям історичної долі". А путінський "проект імперської реставрації" теоретично може поширитися й на інші території, які колись належали Російській імперії чи Радянському Союзу, "що має викликати тривогу у всіх державах, які виникли після розпаду СРСР".

Що раніше сказав Путін

Днями диктатор вирішив переписати історію та інакше трактувати дії Петра I. "Те, що нам доводиться захищати себе, боротися - це очевидні речі. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра Першого. Майже нічого не змінилося. Ось Петро Перший Північну війну 21 рік вів. Здавалося б там, воював зі Швецією, чогось відторгав... Нічого не відторгав: він повертав. Так, а як? Так і є", - заявив президент країни-агресора.

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