На думку окупанта, в геополітичній боротьбі не всі зможуть вижити.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент країни-агресора Володимир Путін вирішив переписати історію й інакше трактувати дії Петра I.

Про це Путін заявив на зустрічі з молодими підприємцями, повідомляє канал "Медуза-LIVE".

"Те, що нам доводиться захищати себе, боротися — це очевидні речі. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра Першого. Майже нічого не змінилося. Ось Петро Перший Північну війну 21 рік вів. Здавалося б там, воював зі Швецією, чогось відторгав... Нічого не відторгав: він повертав. Так, а як? Так і є",-заявив президент країни-агресора.

"Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати та зміцнювати... і ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять" - заявив Путін.

Путін також закликав росіян активніше розмножуватися.

"Демографія - це перше завдання. У нас має бути більше людей і вони мають бути здорові", - заявив агресор.

Крім того, на його думку, в геополітичній боротьбі не всі зможуть вижити.

"Якщо країна або група країн не може ухвалювати суверенних рішень, то це вже певною мірою колонія, а колонія історичних перспектив все-таки не має. Шансів вижити в такій жорсткій геополітичній боротьбі (а вона була завжди!) немає. У нас була закрита економіка, коли ми самі себе вирізали, створили так звану залізну завісу. Ми не будемо наступати на граблі. Наша економіка буде відкритою. Хто не хоче — той сам себе обкрадатиме", - заявив Путін.

"Якщо хтось намагається нас обмежити, то він обмежує себе. На Заході моїм ім'ям називають інфляцію, а ми тут абсолютно ні до чого... Росію неможливо обнести парканом", - вважає Путін.

Відхід Путіна від влади:

4 червня 2022 таблоїд The Sun, посилаючись на експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберта Тронтона писав про те, що військові РФ можуть влаштувати переворот і вбити Путіна через провал у війні.

6 червня 2022 року стало відомо, кого Путін призначить своїм наступником і яку посаду він "подарує" донці.

9 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що крісло президента РФ займе людина без амбіцій.

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