Чоловік зазначив, що військові РФ насильно змушували людей їхати або просто обманювали.

Російські окупанти насильно вивезли близько 45 тисяч жителів Маріуполя. Один з депортованих у РФ українців розповів, що їх везли в холодних старих автобусах і майже не годували.

Про це мешканець Маріуполя Дмитро Радченко розповів в інтерв'ю 0629.com.

Він згадує, що людей насильно діставали з підвалів та змушували сідати в автобуси, а також просто обманювали, обіцяючи відвезти в Запоріжжя. В результаті людей везли в фільтраційні табори.

За словами чоловіка, він з сім'єю зміг дістатися до виїзду з Маріуполя, але там були військові без розпізнавальних знаків. Вони змусили Дмитра роздягнутися на морозі майже догола, бо шукали українські тату та сліди від зброї.

"Нам ніхто не давав відповідь на питання: хто вони, куди повезуть, навіщо, що нам робити? Ми стояли, розгублені, та нічого не розуміли, що відбувається. З 2 березня ми жили в абсолютному інформаційному вакуумі. У сліпоті та глухоті", - розповів житель Маріуполя.

На автобусах людей відвезли до фільтраційного табору в Микільському, де українця знову роздягли, допитували та перевіряли документи. Людей розмістили в місцевій школі, з їжі дали по ложці каші, чай та печиво. Окупанти заявили, що їхати можна в Донецьк, в Ростов-на-Дону або назад в Маріуполь. Дмитро з сім'єю вирішив виїхати в Ростов, щоб потім дістатися до Європи.

Людей везли в старих автобусах, які ламалися. До російського кордону їхали добу, а там їх пересадили в нові комфортні автобуси.

"Ми довго дивувалися, але потім зрозуміли чому. Буквально в 300 метрах від кордону автобус зупинився біля білих надувних наметів російського МНС. Там були десятки людей - журналістів з відеокамерами. Нам там дали гарячу їжу. Ми повноцінно поїли, гречку з м'ясом, вперше за останній місяць. Ми їли, а нам в обличчя тикають камеру та просять розповісти, як жахливо в Україні. Було дуже неприємно", - повідомив чоловік.

Пізніше з'ясувалося, що українців привезли в Таганрог, де повідомили, що повезуть їх далі – у Володимир.

"Їжа в поїзді була жахлива. Багатьох нудило. 80% людей отруїлися цією місцевою їжею. Людей рвало. Ми потім вже у Володимирі довго лікувалися від цього", - згадує Дмитро.

Окупанти привезли більшість українців у нелюдські умови. Українській родині пощастило трохи більше, вони змогли домовитися, щоб їх поселили в готелі.

"Годують нас тричі на день, але порції мікроскопічні, та їжа смердить, вчора гречка віддавала ацетоном, й тих, хто з'їв госпіталізували в лікарні. Цілими поверхами вивозили. Ми не їли. Небезпечно. Постійно нам підносять якісь документи, просять що-небудь підписати. Статус біженців ми не оформляли", - підсумував депортований житель Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на 31 Березня у РФ насильно вивезли 400 тисяч українців.

За її словами, частина примусово депортованих маріупольців виявлена в Естонії, куди вони в'їхали з території РФ. Крім жителів Маріуполя таким же чином в Естонію через територію Росії дісталися люди з Херсонщини, Харківщини та Луганщини.

Вас також можуть зацікавити новини: