Поранення отримали, зокрема, чотири дитини.

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільні авто. Серед поранених діти.

Як повідомило Командування південного угрупування військ, сьогодні, 21 березня, в населеному пункті Малинівка російські військові розстріляли з автоматичної зброї два легкових автомобілі з мирними жителями, які евакуювалися з тимчасово окупованої території гуманітарним коридором.

"Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки. На ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село", - розповіла постраждала жителька Малинівки.

Поранень зазнали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік. Військові медики запорізької тероборони евакуювали та надали домедичну допомогу постраждалим.

У лікарні селища Покровського стан поранених стабілізували. Дітей терміново відправили до Запорізької обласної дитячої лікарні.

"У нашій лікарні дітям, які постраждали найбільше, стабілізували основні життєві показники. Їх під'єднали до систем штучної вентиляції легень та спрямували до Запоріжжя. Сподіваємося, з малечою все буде добре", - повідомив головний лікар Покровської багатопрофільної лікарні Володимир Коломойцев.

Командування зазначає, що російські окупанти як зазвичай звинуватили у цьому злочині військовослужбовців Збройні сили України. Однак постраждалі цілковито заперечують таку інформацію.

Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що сьогодні чотири дитини отримали поранення через обстріли окупантами родин, які намагалися евакуюватися з Донеччини.

За його словами, виїхати "зеленими коридорами" намагалися понад 20 автобусів, однак через обстріли дуже непросто було перетнути лінію зіткнення.

"Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей потрапили під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина потрапила під обстріли в селі Кам'янське, також дитина у важкому стані", - поінформував Старух.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупанти обстріляли автобуси з людьми з Попасної.

А на Сумщині окупанти використовують мирних жителів як "живий щит".

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