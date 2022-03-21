Місто Тростянець на Сумщині весь цей час залишається окупованим всередині та у повному оточенні з усіх боків ззовні.

На Сумщині у Тростянці російські окупати використовують мирних жителів як "живий щит".

Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Місцевих жителів окупанти змушують щоночі сидіти на вулиці біля ворожої техніки.

Місто Тростянець на Сумщині весь цей час залишається окупованим всередині та у повному оточенні з усіх боків ззовні. По периметру міста розміщено ворожі блокпости, проїхати через які – великий ризик для життя.

Біля вокзалу Тростянця вони встановили артилерійські установки, іншу техніку розставили по місту між адмінбудівлями, біля магазинів, житлових будинків.

"У місті окупанти вбивають мирних жителів та нищать цивільну інфраструктуру, масово грабують. Загарбники вбили голову вуличного комітету Ганну Самойлову і декілька днів снайпери обстрілювали вулицю не допускаючи жителів забрати тіло для поховання. Днями просто на вулиці застрелили хлопця, який ввечері повертався додому. Застрелили керівника агропідприємства, який вранці на машині їхав на роботу", - каже Денісова.

На одній із вулиць кинули гранату в людей. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Три дні тому окупанти стріляли по місцевій лікарні, вона майже повністю зруйнована.

Вчора з важкої артилерії обстріляли житлові будинки. Окупанти фактично знищили декілька будинків та вбили трьох пенсіонерів, які там проживали. Пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.

Також окупанти вдаються до масового мародерства: всі магазини, банкомати, аптеки у місті спустошені. Активно грабують будинки місцевих, викрадають машин, заходять у квартири, звідки виносять речі, коштовності, продукти. Якщо немає вдома людей, залишаються там ночувати.

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