Російські війська відкривали вогонь, попри "зелений" коридор.

Евакуаційний автобус сьогодні зміг забрати людей з Попасної в Луганській області. Людей вивозили під обстрілами окупантів, попри "зелений" коридор.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

"Сьогодні пройшла чергова евакуація жителів Луганщини поїздами. Навіть при наявності "зеленого" коридору, вивезти людей з гірського або Попасної вкрай небезпечно. Подекуди доводиться прориватися крізь щільні обстріли російської армії. Ще важче, коли режим тиші відсутній. Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної та врятувати місцевих жителів, які кілька днів жили в бомбосховищі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що людей автобусами доставили на один із залізничних вокзалів Донбасу, а далі вони відправляться в західні області України.

"Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусу, пошкодили двері. Спасибі водієві та співробітникам поліції, що супроводжували, за хоробрість", - розповів Гайдай.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на 17 березня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Так, з Авдіївки та Вугледару вдалося евакуювати 209 осіб.

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