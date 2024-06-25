На фотографії видно щонайменше 2 осередки пожежі.

25 червня 2024 року в Головному управління розвідки повідомили про ураження складу боєприпасів у Воронезькій області РФ.

Російська служба "Радіо Свобода" поділилася супутниковим знімком, на який потрапила пожежа на складі боєприпасів в Ольховатці Воронезької області РФ. Його було зроблено 25 червня.

"На фотографії видно щонайменше 2 осередки пожежі, що відповідає розповідям місцевих жителів про два дрони, які атакували склад у ніч на вівторок. На відео, знятих місцевими жителями, виразно чути звуки вторинної детонації", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за даними сервісу Wikimapia, склад боєприпасів росіян було обладнано на території колишньої ферми.

Ураження складу боєприпасів під Воронежем: що відомо

Уночі 25 червня у Воронезькій області РФ сталася "бавовна". У Вільхуватці на майданчиках зі снарядами загальною площею в 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.

Наголошувалося, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР.

Варто зазначити, що раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що РФ не відчує на собі наслідків розв'язаної проти України війни, поки бойові дії локалізовано на території нашої країни – війну потрібно переносити на територію Росії. Тому відомство почало проводити серйозні операції на території країни-агресорки.

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