Сполучені Штати Америки діляться з Україною розвідувальними даними для битв з окупантами на Донбасі. Це перший раз, коли офіційний представник Вашингтона публічно визнав роль США у проведенні операцій у згаданому регіоні нашої країни.
Як передає CNN, відповідна інформація надійшла від міністра оборони Штатів Ллойда Остіна під час його виступу перед Комітетом Сенату США зі Збройних Сил.
В ході розмови представника Вашингтона запитали, чи відправляють США Україні розвіддані для наступу на війська Російської Федерації на Донбасі або в тимчасово окупованому Криму. Остін відповів прямо, хоч і не згадав півострів.
"Ми надаємо їм... розвіддані для проведення таких операцій... на Донбасі. Це вірно", — сказав Остін.
Міністр оборони також повідомив, що США не перешкоджають атакам Збройних сил України на російських окупантів у зазначеному регіоні. За даними CNN, Заява Остіна — це перший раз, коли офіційна особа визнала роль Вашингтона в операціях на Донбасі.
Слова міністра доповнив інший високопоставлений чиновник Міноборони США. Він повідомив, що Штати продовжують надавати "корисну інформацію та розвідувальні дані Збройним силам України в їх боротьбі". І так як бойові дії мігрують на Донбас, США будуть відповідно коригувати інформаційний потік у міру необхідності.
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