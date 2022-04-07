Вашингтон не перешкоджає боротьбі проти Росії в регіоні.

Сполучені Штати Америки діляться з Україною розвідувальними даними для битв з окупантами на Донбасі. Це перший раз, коли офіційний представник Вашингтона публічно визнав роль США у проведенні операцій у згаданому регіоні нашої країни.

Як передає CNN, відповідна інформація надійшла від міністра оборони Штатів Ллойда Остіна під час його виступу перед Комітетом Сенату США зі Збройних Сил.

В ході розмови представника Вашингтона запитали, чи відправляють США Україні розвіддані для наступу на війська Російської Федерації на Донбасі або в тимчасово окупованому Криму. Остін відповів прямо, хоч і не згадав півострів.

"Ми надаємо їм... розвіддані для проведення таких операцій... на Донбасі. Це вірно", — сказав Остін.

Міністр оборони також повідомив, що США не перешкоджають атакам Збройних сил України на російських окупантів у зазначеному регіоні. За даними CNN, Заява Остіна — це перший раз, коли офіційна особа визнала роль Вашингтона в операціях на Донбасі.

Слова міністра доповнив інший високопоставлений чиновник Міноборони США. Він повідомив, що Штати продовжують надавати "корисну інформацію та розвідувальні дані Збройним силам України в їх боротьбі". І так як бойові дії мігрують на Донбас, США будуть відповідно коригувати інформаційний потік у міру необхідності.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: